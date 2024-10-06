µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤È¼Õºá¡ÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£º£¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£µÆü¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££´Æü¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ£Ä¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡££²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¼«¤é¤Î¸ý¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Îµ¶¤é¤¶¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨£²Æü´Ö¤ÎµÙÍÜÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ£Ä¤ÇºÆ³«¤·¤¿Á´ÂÎÎý½¬¸å¡£¡ÖµåÃÄ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â¸þ¤³¤¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢º£¥ª¥Õ¡¢£²£±Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£´Æü¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ç¡Öº£¥ª¥Õ³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¡×¤È¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÉ½ÌÀ¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤ÆÌó£±£°Æü¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÂç»ö¤Ê»þ´ü¡£º£²ó¡ÊÊóÆ»¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤Þ¤ÀÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡£¿ûÌî¤é¤·¤¤¼þ°Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³£°Æü´Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¸ò¾Ä´ü´Ö¤Ç½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤Æ»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃÙ¤¯Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÄ©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶»¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²£°£²£°Ç¯¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï£²£´ÅÐÈÄ¤Ç£±£µ¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£·¤Ç¡¢ºÇÂ¿¾¡¤ÈºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³Î¼Â¡£Í¿»ÍµåÎ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£°¡¦£¹£²¤È°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤â¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥°£Ö¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢£Í£Ö£Ð¤âºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¡£ÄÌ»»£±£³£¶¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ºÆ¤Ó»Ö¤¹ÉñÂæ¡££³£µºÐ°Ê¾å¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ç£¹¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤«¤Í¤Æ°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÀïÎÏÅª¤Ë¤ÏÄË¤¤¤±¤É±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸½ºß¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í£±£²Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î½é¤ÎÆüËÜ°ì¡££Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï£±£·Æü¤ÎÂè£²Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÆþÇ°¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£¡Öº£¤Ï¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«ËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£µð¿Í¤ÇÃç´Ö¤È´¿´î¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¸Ê¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë
¡¡¢¡¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¤¹¤¬¤Î¡¦¤È¤â¤æ¤¡Ë£±£¹£¸£¹Ç¯£±£°·î£±£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£´ºÐ¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡¢Åì³¤Âç¤«¤é£²£°£±£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤»¤º¡¢£±£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨£´ÅÙ¡¢ºÇÂ¿¾¡£³ÅÙ¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶£²ÅÙ¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨£±ÅÙ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££±£´Ç¯¡¢£²£°Ç¯£Í£Ö£Ð¡££±£·Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³ÂôÂ¼¾Þ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£´ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ£´ÅÙ¼õ¾Þ¡££±£·Ç¯£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£¹£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£