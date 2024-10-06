[10.5 ラ・リーガ第9節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 10 ルカ・モドリッチ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 34 Sergio Mestre

DF 3 エデル・ミリトン

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 Jacobo Ramón

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 17 ルーカス・バスケス

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[ビジャレアル]

先発

GK 13 ディエゴ・コンデ

DF 2 ローガン・コスタ

DF 3 ラウール・アルビオル

DF 17 キコ・フェメニア

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 16 アレックス・バエナ

MF 18 パプ・ゲイェ

FW 15 ティエルノ・バリー

FW 19 ニコラ・ペペ

控え

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 4 エリック・バイリー

DF 12 フアン・ベルナト

DF 26 Pau Navarro

MF 20 ラモン・テラッツ

MF 21 ジェレミ・ピノ

FW 11 イリアス・アコーマック

FW 33 Pau Cabanes

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります