R・マドリーvsビジャレアル スタメン発表
[10.5 ラ・リーガ第9節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ビジャレアル]
先発
GK 13 ディエゴ・コンデ
DF 2 ローガン・コスタ
DF 3 ラウール・アルビオル
DF 17 キコ・フェメニア
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 アレックス・バエナ
MF 18 パプ・ゲイェ
FW 15 ティエルノ・バリー
FW 19 ニコラ・ペペ
控え
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 4 エリック・バイリー
DF 12 フアン・ベルナト
DF 26 Pau Navarro
MF 20 ラモン・テラッツ
MF 21 ジェレミ・ピノ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 33 Pau Cabanes
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 10 ルカ・モドリッチ
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 3 エデル・ミリトン
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[ビジャレアル]
先発
GK 13 ディエゴ・コンデ
DF 2 ローガン・コスタ
DF 3 ラウール・アルビオル
DF 17 キコ・フェメニア
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 アレックス・バエナ
MF 18 パプ・ゲイェ
FW 15 ティエルノ・バリー
FW 19 ニコラ・ペペ
控え
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 4 エリック・バイリー
DF 12 フアン・ベルナト
DF 26 Pau Navarro
MF 20 ラモン・テラッツ
MF 21 ジェレミ・ピノ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 33 Pau Cabanes
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります