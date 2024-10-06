¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Û¡È¿·º§¡É¹â»³°ì¼Â¡¢¤Õ¤¯¤éP¤È¤Î·ëº§¤ò¥¯¥¤¥º²½¡õ½ËÊ¡¤Ë¾Ð´é¡¡ÁÐÊý¤Î ¡ÈËÜÌ¾¡ÉÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®Àâ²È¤Î¹â»³°ì¼Â¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢6Æü¡Ê5Æü¿¼Ìë¡ËÀ¸ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×'24½©¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢QuizKnock¡¦¤Õ¤¯¤éP¤È¤Î·ëº§¤ò¼«¤é¥¯¥¤¥º¤È¤·¤Æ½ÐÂê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ½¹ÔÎý½¬¡©¶»¸µ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¸ª½Ð¤·¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¹â»³°ì¼Â
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤ÈMC¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¹â»³¤Ï¡¢¿¼Ìë2»þ¤´¤í¤Ë¡Öº£Ç¯7·î¡¢»ä¡¢¹â»³°ì¼Â¤ÏQuizKnock¤Î¤Õ¤¯¤éP¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÌäÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â»³¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤¬¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Õ¤¯¤éP¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡©¡×¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼4Âò¤«¤é¡Ö¥±¥ó¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç24½©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤éP¤¬4°Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖºÊ¤¬¸åÌëº×¤ÎÊý¤ÎMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡×¤È²ù¤·¤²¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¹â»³¤¬¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¡È½Â¤¤´é¡É¤ò¤ß¤»¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ½¹ÔÎý½¬¡©¶»¸µ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¸ª½Ð¤·¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¹â»³°ì¼Â
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤ÈMC¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¹â»³¤Ï¡¢¿¼Ìë2»þ¤´¤í¤Ë¡Öº£Ç¯7·î¡¢»ä¡¢¹â»³°ì¼Â¤ÏQuizKnock¤Î¤Õ¤¯¤éP¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÌäÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç24½©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤éP¤¬4°Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖºÊ¤¬¸åÌëº×¤ÎÊý¤ÎMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¡×¤È²ù¤·¤²¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¹¤ë¹â»³¤¬¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¡È½Â¤¤´é¡É¤ò¤ß¤»¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿¡£