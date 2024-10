【豆ガシャ本 大学赤本】10月第4週 発売価格:1回500円

バンダイは、ガシャポン「豆ガシャ本 大学赤本」を10月第4週に発売する。価格は1回500円。

実際に読める「豆ガシャ本」シリーズに創刊70周年を記念して、大学入試の過去問題集「大学赤本」が登場する。様々な年代から旧帝大7大学をピックアップし、「1957年版 京大入試」や、「1964年版 北海道大学」、「1965年版 大阪大学」、「1980年版 九州大学」など、全7種がラインナップしている。

1957年版 京大入試

1964年版 北海道大学

1965年版 大阪大学

1980年版 九州大学

1995年版 名古屋大学

2010年版 東北大学

2025年版 東京大学

(C)Kyogakusha, an imprint of Sekaishisosha-Kyogakusha Co., Ltd. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。