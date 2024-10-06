「大学赤本」の創刊70周年記念。ガシャポン「豆ガシャ本 大学赤本」10月第4週発売！
【豆ガシャ本 大学赤本】
10月第4週 発売
価格：1回500円
(C)Kyogakusha, an imprint of Sekaishisosha-Kyogakusha Co., Ltd. All rights reserved.
10月第4週 発売
価格：1回500円
バンダイは、ガシャポン「豆ガシャ本 大学赤本」を10月第4週に発売する。価格は1回500円。
実際に読める「豆ガシャ本」シリーズに創刊70周年を記念して、大学入試の過去問題集「大学赤本」が登場する。様々な年代から旧帝大7大学をピックアップし、「1957年版 京大入試」や、「1964年版 北海道大学」、「1965年版 大阪大学」、「1980年版 九州大学」など、全7種がラインナップしている。
1957年版 京大入試
1964年版 北海道大学
1965年版 大阪大学
1980年版 九州大学
1995年版 名古屋大学
2010年版 東北大学
2025年版 東京大学
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※発売日は流通により前後する場合があります。