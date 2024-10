【夢列車】著者:吉田楠央講談社

日常に退屈を感じる女子高生・美咲。彼女の楽しみは「夢列車」に乗ることだけだった。「夢列車」は好きな本を持って乗り、1度眠った後に駅に降りると、その本の世界に行けるという乗り物。ある日を境に、彼女の生活は輝きを増していくが……。

本作「夢列車」は、「コミックDAYS」にて1月25日より配信されている吉田楠央氏の短編作品。2023年後期・第84回ちばてつや賞一般部門の「奨励賞」を受賞している。

大好きな本の世界に行ける列車があれば、是非乗ってみたい。毎日に退屈を感じていた美咲には、現実では味わえないスリルや楽しみが味わえる、まるで夢のような乗り物に感じただろう。ある日を境に充実していく毎日。どんなラストを迎えるのかは、実際に読んで確かめてほしい。

□「コミックDAYS:夢列車」のページ

【あらすじ】

夢列車。それは好きな本を携えて乗り、1度眠った後に駅に降りると、その本の世界に行ける列車だ。日常に退屈を感じる女子高生・美咲の楽しみは夢列車に乗ることだけだった。しかし退屈だった彼女の現実は、ある日を境に輝きを増していく。イケメン彼氏ができ、やりたいことも見つかり、どんどん現実が充実していくが……?

