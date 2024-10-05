アーセナルvsサウサンプトン スタメン発表
[10.5 プレミアリーグ第7節](エミレーツ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 30 ラヒーム・スターリング
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 16 菅原由勢
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 3 ライアン・マニング
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 11 ロス・スチュワート
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 10 アダム・ララーナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
マーティンラッセル
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 30 ラヒーム・スターリング
MF 41 デクラン・ライス
FW 9 ガブリエル・ジェズス
控え
GK 32 ネト
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 18 冨安健洋
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 16 菅原由勢
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 3 ライアン・マニング
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 11 ロス・スチュワート
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 10 アダム・ララーナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 32 ポール・オヌアチュ
監督
マーティンラッセル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります