[10.5 プレミアリーグ第7節](エミレーツ スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 5 トーマス・パーティ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 30 ラヒーム・スターリング

MF 41 デクラン・ライス

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 18 冨安健洋

MF 23 ミケル・メリノ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 16 菅原由勢

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 3 ライアン・マニング

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 7 ジョー・アリボ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 11 ロス・スチュワート

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 21 チャーリー・テイラー

MF 10 アダム・ララーナ

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 9 アダム・アームストロング

FW 17 ベン・ブレアトン

FW 19 キャメロン・アーチャー

FW 32 ポール・オヌアチュ

監督

マーティンラッセル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります