¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÂçÌîË§¸²¤¬½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¡¡µ¡ÎÏ£Õ£Ð¤ØÉ¬»à¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬»°ÅÔ»ÔÂÐ¹³Àï¡¡Ê¡²¬£Ê¡¦¥¢¥ó¥¯¥é¥¹ÇÕ¡×¤Ï£µÆü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÌîË§¸²¡Ê£³£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£³Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨¤Ï£¶¡¦£°£°¡££²£°°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½Áª¥é¥¹¥È£´ÆüÌÜ¡Ê£¶Æü¡Ë¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£´£·¹æµ¡¤ÏÁ°²ó¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¿·¥Ú¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö£³ÆüÌÜ¤ÏÄ´À°¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ¡¢¿¤Ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²¼¹ß¥à¡¼¥É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹ç¤¨¤Ð°¤¯¤Ê¤¤¡£½ÐÂ·¿¤ÇÃæ·ø¤è¤ê¾å¡×¤È£²Ï¢Î¨£³£°¡ó¤ò»×¤¨¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ëÂ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏÁ°²ó¤Î¤ªËßÀï¤Ç¤Ï¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤ºÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷Â®»ÅÎ©¤Æ¤ÇÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡££Á£²¥¡¼¥×¤Ø¸þ¤±¤Æ¤â¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÃÏ¸µÀï¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ú¥é¤ÇÆÃÄ§¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤¢¤ëÄ´À°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì£´ÆüÌÜ¤ËÎ×¤à¡£