¸µÁÄ¥ï¥ó¥ì¥ó½÷Í¥¡¢63ºÐà¥¤¥á¥Á¥§¥óá¿·¥Ø¥¢¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÃÊ¡¹¤È¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¼êÄÍÍýÈþ¡Ê63¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¬¤é¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼êÄÍ¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò2ËçÅê¹Æ¡£Ã¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÃÊ¡¹¤È¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡Á¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤·¡¢åºÎï¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖÁ°¤Î¥°¥ì¡¼¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤³¤Á¤é¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼êÄÍ¤Ï1982Ç¯¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ö¥Ï¥¤¥«¥é¤µ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×(TBS·Ï)¡¢¡ÖÃË½÷7¿Í½©Êª¸ì¡×(TBS·Ï)¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£¸µÉ×¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£