Aile The Shotaが、1stアルバム『REAL POP』を11月20日にリリース。また、本作に収録される新曲「愛のプラネット feat. dawgss」が、10月9日に先行配信される。

今作は、“本質的で大衆的である”ことをコンセプトに、Aile The Shotaがこれまで培ってきた感性をベースに制作してきた楽曲、さらには彼の根底にある“踊れるポップス”というテーマのもと制作された楽曲の数々を収録したアルバムとなっている。

先行配信される「愛のプラネット feat. dawgss」は、誰しもが忘れてしまいがちな他人に対する思いやりや愛について今一度考えさせてくれるような、2人の人間性が垣間見れる歌詞に。そこへ、キーボード Hiromu、トランペット 寺久保伶矢が加わり、楽曲のポテンシャルをさらに高めたスムースな心地よいトラックが相まった、ハートフルな楽曲となっている。

また、本作のアーティスト写真、アートワークは、アートディレクター/フォトグラファー 小見山 峻と、グラフィックデザイナー 花房真也が手掛けている。

さらに特典として、直筆サイン入りカードと、小見山 峻による撮り下ろし写真に加え、7月に開催された『Aile The Shota Oneman Tour 2024 “odorimasenka”』のライブ写真、「踊りませんか?」のアーティスト写真やMV撮影の写真を使用した、全68ページのフォトブック付き。

Blu-rayには、今年3月28日に開催された『PANDORA organized by Aile The Shota』のAile The Shotaのライブパート、『Aile The Shota Oneman Tour 2024 “odorimasenka”』の千秋楽となった東京 Zepp Haneda公演を全編収録する。さらに、本作の制作の裏側に迫ったメイキング映像を収録した約150分の映像コンテンツが収録。なお、数量限定盤はBMSG SHOP限定商品となる。

(文=リアルサウンド編集部)