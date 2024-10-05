エスパニョールvsマジョルカ スタメン発表
[10.5 ラ・リーガ第9節](RCDEスタジアム)
※21:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 1 ジョアン・ガルシア
DF 3 セルジ・ゴメス
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 10 ポル・ロサーノ
MF 15 ホセ・グラゲラ
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 20 アレックス・クラール
MF 24 イルバン・カルドナ
FW 9 アレホ・ベリス
控え
GK 13 フェルナンド・パチェコ
GK 33 アンヘル フォルトゥノ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 12 アルバロ・テヘロ
DF 14 ブライアン・オリバン
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 アルバロ・アグアド
MF 19 サルビ・サンチェス
MF 35 Rafel Bauzà
MF 37 N. Ünüvar
FW 16 ワリード・シェッディーラ
FW 31 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
※21:00開始
<出場メンバー>
[エスパニョール]
先発
GK 1 ジョアン・ガルシア
DF 3 セルジ・ゴメス
DF 4 マラシュ・クンブラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 10 ポル・ロサーノ
MF 15 ホセ・グラゲラ
MF 17 ジョフレ・カレーラス
MF 20 アレックス・クラール
MF 24 イルバン・カルドナ
FW 9 アレホ・ベリス
GK 13 フェルナンド・パチェコ
GK 33 アンヘル フォルトゥノ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 12 アルバロ・テヘロ
DF 14 ブライアン・オリバン
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 18 アルバロ・アグアド
MF 19 サルビ・サンチェス
MF 35 Rafel Bauzà
MF 37 N. Ünüvar
FW 16 ワリード・シェッディーラ
FW 31 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります