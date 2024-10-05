クリスタル・パレスvsリバプール スタメン発表
[10.5 プレミアリーグ第7節](シェルハースト パーク)
※20:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
FW 7 イスマイラ・サール
FW 9 エディ・エンケティア
FW 10 エベレチ・エゼ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
※20:30開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
FW 7 イスマイラ・サール
FW 9 エディ・エンケティア
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
FW 46 F. Umeh
監督
オリバー・グラスナー
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります