THE ORAL CIGARETTESが、6枚目となるフルアルバム『AlterGeist0000』(ヨミ:オルターガイスト)を12月4日にリリースすることが決定した。前作アルバムから約4年半ぶりとなる今作のタイトル『AlterGeist0000』は、「Alternative」と「Poltergeist」を組み合わせた造語で、Alternativeは代替、Poltergeistはもう1人の自分という意味合いがある。

『AlterGeist0000』

発売日:2024年12月4日(水)

予約:https://lnk.to/AlterGeist0000_CD



■完全数量限定盤(CD/Blu-ray/特製ブックレット/特製GOODS/12インチアナログサイズ豪華BOX)

BRCA.00152 税込11,000円

※THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品



■初回限定盤(CD/Blu-ray)

PCCA.06350 税込5,500円



■通常盤(CD only)

PCCA.06351 税込3,300円



封入特典 オーラルマンシール 全12種類(4 x 3シーン)ランダム封入

完全数量限定盤 :1 シーン4人 1set(4枚封入)

初回限定盤・通常盤 :1枚封入



*全12種類ランダム封入、シークレットあり

*初回生産分のみ封入。なくなり次第終了

*デザインは後日の発表



・収録内容

[CD]

「ENEMY feat.Kamui」

「BUG」

「Enchant」

「YELLOW」(MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌)

「DUNK feat.Masato (coldrain)」

「UNDER and OVER」(TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌)

を含む全13曲収録予定

※収録曲は後日発表



[Blu-ray]

2024 Documentary & Interview 収録予定

※初回限定盤/完全数量限定盤Blu-rayは共通となります。

※収録曲、曲順、商品内容に関しては予告なく変更する場合が御座います。予めご了承ください。



【ショップ別オリジナル特典】

タワーレコード:ラバーバンド

HMV:ピック

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:シューレース ※オリジナル配送パックでお届け

セブンネットショッピング:トート型エコバッグ

THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP:オリジナルステッカー



【早期予約キャンペーン】

予約期間:10月5日(土)〜10月29日(火)18:00

A賞:「AlterGeist0000」リリース記念フリーライブ 入場チケット(抽選1000名様)

B賞:「AlterGeist0000」オリジナルTシャツ(抽選100名様)



・フリーライブ日時

2024年12月4日(水)横浜市内某所

18:00 OPEN / 19:00 START

入場料:無料(ドリンク代別途必要)



・応募、当選スケジュール

1次応募期間:10/5(土)20:00〜10/14(月・祝)18:00

1次当選発表:10/22(火)18:00頃予定

2次応募期間:10/23(水)18:00〜11/4(月・祝)18:00

2次当選発表:11/11(月)18:00頃予定



【BKW!! Premium Members限定スペシャルキャンペーン】

Alter賞:「AlterGeist0000」リリース記念サイン会参加券 500名様

Geist賞:「AlterGeist0000」直筆サイン入りオリジナルTシャツ 50名様



・サイン会日時

2024年12月8日(日)

第1部 13:00スタート

第2部 15:00スタート

第3部 17:00スタート

会場:都内某所



・キャンペーン予約、応募期間

10月5日(土)20:00〜11月17日(日)23:59

<ARENA TOUR 2025「AlterGeist0000」>

2025年4月12日(土)横浜アリーナ 開場 17:00 / 開演18:00

2025年4月13日(日)横浜アリーナ 開場 16:00 / 開演17:00

2025年4月18日(金)大阪城ホール 開場 17:30 / 開演18:30

2025年4月19日(土)大阪城ホール 開場 16:00 / 開演17:00



・FC先行

受付期間:10/5 20:00〜10/11 23:59

https://theoralcigarettes.com/bkw/

<THE ORAL CIGARETTES presents "WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2024 東海 編">

2024年

11月15日SOUND SHOWER ark

11月17日岐阜Club-G

11月19日ダイアモンドホール

11月21日松阪M'AXA

関連リンク

◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルサイト

◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルX

◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルInstagram

◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネル

CDには、MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌「YELLOW」や、TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌「UNDER and OVER」などタイアップソングを含む全13曲が収録。完全数量限定盤(THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品)と初回限定盤には、「2024 Documentary & Interview」がBlu-rayで収録予定だ。CD収録曲などの詳細は追って発表予定だ。予約も本日からスタート。全形態に「オーラルマンシール」が全12種類(メンバ―4人 × 3シーン)ランダムで封入される。完全数量限定盤には1 シーン4人1セットの4枚が封入され、初回限定盤と通常盤には各1枚封入予定だ。また、ショップ別オリジナル特典も用意されており、予約購入すると先着でオリジナル特典がプレゼントされるとのこと。そして、アルバムリリースに伴い、二大早期予約キャンペーンの実施も決定した。一つは、『THE ORAL CIGARETTES New Album 「AlterGeist0000」豪華特典があたる早期予約キャンペーン』。A賞「AlterGeist0000」リリース記念フリーライブ / B賞「AlterGeist0000」オリジナルTシャツのどちらかを選んで応募できる内容となっている。もう一つは、『BKW!! Premium Members限定スペシャルキャンペーン』。FC会員「BKW!! Premium Members」限定となっており、Alter賞:「AlterGeist0000」リリース記念サイン会参加券 / Geist賞:「AlterGeist0000」直筆サイン入りオリジナルTシャツを選んで応募できる。さらに、2025年4月に<ARENA TOUR 2025「AlterGeist0000」>の開催も決定した。アリーナツアーは、2020年に新型コロナウイルス感染拡大の影響で<JAPAN ARENA TOUR 2020「SUCK MY WORLD」>が開催中止となっており、<Kisses and Kills Tour 2018-2019 Arena Series 〜Directly in a wide place〜>以来の開催となる。今回は2025年4月12日、13日に横浜アリーナ、2025年4月18日、19日に大阪城ホールでそれぞれ開催。チケットはオーラル公式ファンクラブにて先行受付が開始されている。