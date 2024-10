汐れいら『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場！人気曲「センチメンタル・キス」をパフォーマンス

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■恋愛関係にあったふたりの終わりを煙草やドラマに置き換えて間接的に表現した生々しくもドラマチックな歌詞にも注目

汐れいらが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

人気曲「センチメンタル・キス」をパフォーマンス。

恋愛関係にあったふたりの終わりを煙草やドラマに置き換えて間接的に表現した本楽曲の、生々しくもドラマチックな歌詞にも注目。

自身初となる全国10ヵ所を巡る『汐れいら Acoustic Tour ナラタージュ F/』(読み:ウシオレイラ アコースティックツアー ナラタージュ)の開催が決定。11月2日の札幌公演を皮切りに、ファイナルは12月18日に東京にて開催。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

汐れいら OFFICIAL SITE

https://ushioreira.com/