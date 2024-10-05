¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÊ¡»³²í¼£¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãWE¡ìRE BROS. TOUR ¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¹ç¾§¤ÈËÍ¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç°ì¤Ä¤Ë¡×
Ê¡»³²í¼£¤¬9·î26Æü¡¦28Æü¡¦29Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤ÆÌóÈ¾Ç¯¤ËµÚ¤ÖÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãNISSAY Presents WE'RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¢¡Ê¡»³²í¼£ ²èÁü
4·î27Æü¡¢ÀÅ²¬¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó30Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡ÖWE¡ÇRE BROS. TOUR 2024¡×¤¬¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ÎÎ¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î½ªÃåÅÀ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²¿¤«¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÀâÌÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²»³Ú¤òÌÄ¤é¤·¡¢²Î¤¦¨¡¨¡Ê¡»³²í¼£¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë´î¤Ó¤òÁ´¿È¤«¤é¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤¬²¿¤è¤êÍºÊÛ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤³¤ÎÃÏÅÀ¤¬ºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ê¤Î¤À¤È¡£
¡ÖºÇ¿·¤³¤½¤¬ºÇÎÉ¤Ç¤¢¤ë¡×¨¡¨¡Ê¡»³²í¼£
¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¡»³²í¼£¤ÎÉ½¸½³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜ»ÑÀª¤È¤·¤Æ´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹¤¤¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡ÈLIVE¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¡È¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡É¤ò·Ç¤²¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¡»³¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤È¤¤¤Ã¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤À¡£¡ÖKISS¤·¤Æ¡×(¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡ÖÀ»°è¡×(¥É¥é¥Þ¡Ø¹õ³×¤Î¼êÄ¢¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Öºùºä 2024¡×(¡ØÌ¤ÍèÆüµ¹¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°)¡¢¡Ö¥Ò¥È¥Ä¥Ü¥·¡×(±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡ÖÁÛË¾¡×(±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¼çÂê²Î)¤ò°ìµ¤¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â³Æ±ÇÁüºîÉÊ¤¬¤É¤ì¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²»³Ú°Ê³°¤Î¾ðÊó¤äµ²±¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¡»³¤Ï¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ÇÂç¤¤¯Âª¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¥°¥Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËÛÎ®¤ËÊ¡»³ËÜ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î³¹¤ò½ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¸Î¶¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¨¡¨¡Ê¡»³²í¼£
¼«¿È¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¤³¤±Íî¤È¤·¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò10·î13Æü(Æü)¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÕÌÜÅª¤Ê»×¤¤¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿18ºÐ¤Îº¢¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö18¡Áeighteen¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¬¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢18ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Ï»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²»³ÚÅªË§½æ¤µ¤È¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òÍý²ò¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ÌÜÀþ¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡×¡ÖÆ»É¸ 2022¡×¤ÈÂ³¤¯Î®¤ì¤Ï¡¢ÁÏºî¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹¬Ê¡¤Ê¥ë¡¼¥×¤Ç²ñ¾ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
À¸À®AI¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æºî¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Î¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖËüÍ°úÎÏ¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£µð»ëÅª¤ÊÃÏÅÀ¤«¤é¥ß¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤Þ¤Ç¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò¤¢¤¨¤Æ¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÄÌÁÕÄã²»¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¼½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¼ê¼ó¤Ë¸÷¤ë¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¡ÖPopstar¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËâÊª¡×¡ÖÎí -ZERO-¡×¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÇ®¤òÎä¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Î²»¤Ë¥¬¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë³Ú¶Ê¡ÖWalking with you¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾²LED¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉûÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÈFlowers and Bees, Tears and Music.¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ß¡×¡£¡ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï ¤Û¤é ¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿´¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤ë¤ÇºÇ½é¤«¤é¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¡»³²í¼£¤ÈÈà¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¶¦¤ËÉÁ¤¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤Êµ¤¤Å¤¤ÇËÜÊÔ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÌµÎé¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡×¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î·àÃæ²Î¤Ç¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥³²¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤ËØá°Í¤·¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤êÆÃ¼ì¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢30Ç¯°Ê¾å¤ò¸Ø¤ëÊ¡»³²í¼£¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¤Î¡ùSHOW¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ì¿Í»Ä¤Ã¤¿Ê¡»³¤¬¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¡Öº£¤«¤é°ìÇ¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡ã¸ÀÎî¤Î¹¬(¤µ¤)¤ï¤¦²Æ¡ä¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀ¼½Ð¤·²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¹ç¾§¤ÈËÍ¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¨¡¨¡Ê¡»³²í¼£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¡×¡£¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤¬Ê¡»³²í¼£¤ÎÉÁ¤¯Âç¤¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤À¡£Ê¡»³¼«¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯1·î¤Ë4½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇLIVE FILM¤È¤·¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¡¢12·î18Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡ØFUKUYAMA MASAHARU ¸ÀÎî¤Î¹¬¤ï¤¦²Æ @NIPPON BUDOKAN 2023¡Ù¤È¤·¤ÆBlu-ray & DVD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î1¶ÊÌÜ¤¬¡Ö¾¯Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢2023Ç¯¤ÎÉðÆ»´Û¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤á¤Æº£Æü¤³¤Î»þ¤ÎÉðÆ»´Û¤Þ¤Ç¡¢ÁÔÂç¤Ê²»³¨´¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£²þ¤á¤Æ¤³¤Î²»³¨´¬¤Î½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ëLIVE FILM¤Î´°Á´ÈÇ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
13ºÐ¤Ç¥®¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢18ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢°ì¿Í¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤Î¼ÂºÝ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬»þ´Ö¤ò¸Ù¤¤¤ÇÊª¸ì¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡È·à¾ì·¿²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ(¤µ¤¬)¤ËÃé¼Â¤Ë½¾¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤ËÊ¡»³²í¼£¤·¤«»ý¤Á¤¨¤Ê¤¤¸ÄÀ(À¼¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢)¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤Ê»þ´Ö¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹Êª¸ì¤Î°ì´Ä¤À¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢Èà¤Ï¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼1ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç½é¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£Êª¸ì¤ÏÂç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤Ø¤ÈÅþÃ£¤¹¤ë¡£Ê¡»³²í¼£¤¬ÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê²»³¨´¬¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤È¤¤¤¦À»ÃÏ¤Ë´ö½Å¤â¤ÎÀ¼¤¬¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÃ«²¬Àµ¹À
¢£Ê¡»³²í¼£ ½é´ÆÆÄºîÉÊ¡¿Blu-ray & DVD¡ØFUKUYAMA MASAHARU ¸ÀÎî¤Î¹¬¤ï¤¦²Æ @NIPPON BUDOKAN 2023¡Ù
CD ¥·¥ç¥Ã¥×Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/fm_livefilm2023
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêBROS.È×(Blu-ray / DVD)¡Û
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î26Æü(ÌÚ)AM10:00¡Á10·î20Æü(Æü)23:59
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://www.asmart.jp/shop/fukuyama_masaharu/product/10044584
Blu-ray¡§PROJ-4906 \9,350(ÀÇ¹þ) / \8,500(ÀÇÈ´)
DVD¡§PROJ-3905 \9,350(ÀÇ¹þ) / \8,500(ÀÇÈ´)
¢¨»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹Æþ¤ê
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õÆÃÅµ
¡üLIVE FILM±ÇÁüËÜÊÔ+²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÊ¡»³¤È²»¶Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡×
¡ü¥é¥¤¥Ö²»¸»CD(2CD)
¡ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(32P)
¡ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(BROS.È× ³¨ÊÁ)
¡ü¸ÀÎî¥í¥´Æþ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë(7¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
¡¡¢¨¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È²Æ¤Î±ïÆü¡É¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¡£
¡¡Â¿¿ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢±ïÆü¤ÈÆ±¤¸¸ÀÎî¥í¥´Æþ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£
¡ü¥«¥é¡¼¥Æ¡¼¥×(5¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
¡¡¢¨°ÊÁ°¤âÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¶â¥Æ¡¼¥×¤¬º£²ó¤Ï5¿§¤Ë¡£¸ø±éÌ¾¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉõÆþ¡£
¡¡¢¨¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¥Æ¡¼¥×¤Ï¶ÒÃå¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÈÆÃÅµ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖBROS.¡×¡ÖBROS.+(WORLD FAN CLUB)¡×¡ÖÊ¡»³²í¼£¥â¥Ð¥¤¥ë(F¥â¥Ð)¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤òÀß¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼õÉÕ´ü´Ö¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(Blu-ray / DVD)¡Û
Blu-ray¡§UUXH-9001 \8,470(ÀÇ¹þ) / \7,700(ÀÇÈ´)
DVD¡§UUBH-9026 \8,470(ÀÇ¹þ) / \7,700(ÀÇÈ´)
¢¨»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹Æþ¤ê
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õÆÃÅµ
¡üLIVE FILM±ÇÁüËÜÊÔ+²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÊ¡»³¤È²»¶Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡×
¡ü¥é¥¤¥Ö²»¸»CD(2CD)
¡ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(32P)
¡ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(½é²ó¸ÂÄêÈ× ³¨ÊÁ)
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÈÆÃÅµ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(Blu-ray / DVD)¡Û
Blu-ray¡§UUXH-1010 \6,050(ÀÇ¹þ) / \5,500(ÀÇÈ´)
DVD¡§UUBH-1043/4 \6,050(ÀÇ¹þ) / \5,500(ÀÇÈ´)
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡üLIVE FILM±ÇÁüËÜÊÔ+²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÊ¡»³¤È²»¶Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥É¥ê¥Ó¡¼¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡×
¡ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(ÄÌ¾ïÈ× ³¨ÊÁ)
¢¨Ê¡»³¼«¿È¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î²»¡É¡ÈÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ±ÇÁüÀ¤³¦¡É¤òÄÉµá¤·¤¿LIVE FILM¡£·à¾ì¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿5¶Ê¤â²Ã¤¨´°Á´ÈÇ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØÊ¡»³¤È²»¶Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë¥É¥ë¥Ó¡¼¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ù¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢Blu-ray¤Ç¤Ï±Ç²è´Û¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎDolby Atmos®(¥É¥ë¥Ó¡¼¥¢¥È¥â¥¹)¤Î²»¶Á¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¡ÈÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î²»¡É¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈË×Æþ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±éÁ´ÊÔ¡¦25¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬2ËçÁÈCD¤È¤·¤Æ¤âÉÕÂ°¡£
¢¨BROS.È×¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÌ¤Î´Ý¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ú²Ê³Øµ»½Ñ´Û¡Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È²Æ¤Î±ïÆü¡É¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¹¤¯¤¤¤Î¸ÀÎî¥í¥´Æþ¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¡¢°ÊÁ°¤âÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¸ø±éÌ¾¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¶â¥Æ¡¼¥×¤¬º£²ó¤Ï5¿§¤ËÁý¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥Ã¥º¤âÀ¹¤êÂô»³¡ª¤½¤·¤ÆÁ´·ÁÂÖ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì³¨ÊÁ°ã¤¤¤Î¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤âÉõÆþ¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Blu-ray & DVD¡ØFUKUYAMA MASAHARU ¸ÀÎî¤Î¹¬¤ï¤¦²Æ @NIPPON BUDOKAN 2023¡ÙÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡¡ãWE¡ÇRE BROS. TOUR 2024¡äÆÃÀß¥µ¥¤¥È