崎山蒼志が、2025年1〜2月に東名阪ワンマンツアー<The Best Tour 2018-2025>を開催する。2023年12月に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで行われたワンマンライブ<The Best 2018-2023>の好評を受け、2025年の最新曲までバージョンアップさせた内容で、東京に加えて名古屋・大阪でも開催することが決定。今回、崎山のツアーとしては初めて「学生割 / 学生グループ割」も導入されており、開催に際して、本人からのコメントも届いている。

<The Best Tour 2018-2025>

◆日時

・2025年1月19日(日)愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場 16:00 / 開演 17:00



・2025年1月26日(日)大阪・心斎橋BIGCAT

開場 16:15 / 開演 17:00



・2025年2月2日(日)東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

開場 16:00 / 開演 17:00



◆チケット

・一般:5,500円(税込)

・学生割チケット:5,000円(税込)

・学生グループ割チケット:4,500円(税込)

※ドリンク代別



◆学生割 / 学生グループ割 チケット

・学生割チケット、学生グループ割チケットを購入の方は、公演当日、学生証の提示が必要。

・学生割対象者は小学生・中学生・高校生・大学生・専門学校生のみ。

・学生証を忘れた場合は、入場時に通常料金との差額が発生する。

・学生グループ割は、全員が学生割の該当者かつ2名以上のグループが対象。



◆チケット販売スケジュール

・オフィシャルモバイルファンクラブ「寝返りの湯」先行受付

抽選受付期間:10月5日(土)19:00〜10月14日(月・祝)23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/lots/events/52706/entry/51301

・一般

発売日:12月7日(土)

◆日時・2025年1月19日(日)愛知・名古屋DIAMOND HALL開場 16:00 / 開演 17:00・2025年1月26日(日)大阪・心斎橋BIGCAT開場 16:15 / 開演 17:00・2025年2月2日(日)東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)開場 16:00 / 開演 17:00◆チケット・一般:5,500円(税込)・学生割チケット:5,000円(税込)・学生グループ割チケット:4,500円(税込)※ドリンク代別◆学生割 / 学生グループ割 チケット・学生割チケット、学生グループ割チケットを購入の方は、公演当日、学生証の提示が必要。・学生割対象者は小学生・中学生・高校生・大学生・専門学校生のみ。・学生証を忘れた場合は、入場時に通常料金との差額が発生する。・学生グループ割は、全員が学生割の該当者かつ2名以上のグループが対象。◆チケット販売スケジュール・オフィシャルモバイルファンクラブ「寝返りの湯」先行受付抽選受付期間:10月5日(土)19:00〜10月14日(月・祝)23:59https://sma-ticket.tstar.jp/lots/events/52706/entry/51301・一般発売日:12月7日(土)

イベント出演情報

10月12日(土)<MINAMI WHEEL 2024>

10月13日(日)石川・北陸大学 <第48回「北大祭」>

10月20日(日)静岡・常葉大学 <第7回「心薙祭」>

11月2日(土)<[DAY-2]花譜 4th ONE-MAN LIVE「怪歌(再)」>

11月3日(日)<[DAY-2]花譜 4th ONE-MAN LIVE「怪歌(再)>」

11月12日(火)<みゆな Live Tour 〜あいたいひと〜>

11月30日(土)<SHIN-ONSAI 2024>

12月6日(金)ネクライトーキー<オーキートーキーvol.6>

10月12日(土)<MINAMI WHEEL 2024>10月13日(日)石川・北陸大学 <第48回「北大祭」>10月20日(日)静岡・常葉大学 <第7回「心薙祭」>11月2日(土)<[DAY-2]花譜 4th ONE-MAN LIVE「怪歌(再)」>11月3日(日)<[DAY-2]花譜 4th ONE-MAN LIVE「怪歌(再)>」11月12日(火)<みゆな Live Tour 〜あいたいひと〜>11月30日(土)<SHIN-ONSAI 2024>12月6日(金)ネクライトーキー<オーキートーキーvol.6>

◆ ◆ ◆◾️崎山蒼志 コメント昨年、恵比寿 The Garden Hallにて公演し、好評頂きました<The Best 2018-2023>の東名阪ツアー版を行います!題して<The Best Tour 2018-2025>過去作から現在鋭意制作中の新曲まで、満遍なく演奏する予定です。また今回初の試みとして、学生の皆さんに少しでも足を運んで頂きやすいよう、学生割・学生グループ割も導入されました。ツアーめちゃくちゃ楽しみです。今まで来た事ないよって方も、楽しんでいただける内容、雰囲気にしたいと思っています。どうぞよろしくお願いします!◆ ◆ ◆なお、オフィシャルモバイルファンクラブ「寝返りの湯」では、本日よりチケットのファンクラブ先行を10月14日まで受付中。