明治安田J3リーグ第31節の3試合が5日に行われ、大宮アルディージャの昇格決定は持ち越しとなった。残り8節で3位カターレ富山と19ポイント差をつけ、首位を独走する大宮。今節を勝った上で、富山が負けると、残り7節を残してJ2自動昇格圏の2位以内が確定する状況のなか、18位奈良クラブのホームに乗り込んだ。そんな大宮は立ち上がりから攻めの主導権を握り、アルトゥール・シルバや茂木力也が迫るが、ゴールを割れず。後半も途中出場のファビアン・ゴンザレスや藤井一志が迫ったが、最後まで奈良の守りを上回れなかった。

今節での昇格決定といかなかった大宮は3連勝も止まったが、11戦無敗で勝ち点1を積み上げ、「73」に。奈良は10戦ぶり白星のY.S.C.C.横浜に抜かれ、JFLとの入れ替え戦に回る19位に後退している。また、プレーオフ圏を目指す8位松本山雅FCは16位AC長野パルセイロとのアウェイゲームに臨み、1-1のドロー。暫定ながら福島ユナイテッドFCを抜いて、7位に浮上している。◆第31節10/4(金)FC大阪 1-0 いわてグルージャ盛岡10/5(土)Y.S.C.C.横浜 2-0 FC琉球奈良クラブ 0-0 大宮アルディージャAC長野パルセイロ 1-1 松本山雅FC10/6(日)《12:55》カターレ富山 vs FC今治《13:00》ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津福島ユナイテッドFC vs FC岐阜《14:00》SC相模原 vs ギラヴァンツ北九州ツエーゲン金沢 vs テゲバジャーロ宮崎カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取