東京、幕張、大阪のラグジュアリーホテル「ホテルニューオータニ」で、秋ならではの特別なモンブランが登場! モンブラン好きは必見のニュースです。

ホテルニューオータニ直営3ホテル(東京、幕張、大阪)のペストリーショップ「パティスリーSATSUKI」にて、秋に旬を迎える和栗の味わいを最大限生かした「スーパーモンブラン」が、2024年9月1日(日)〜2025年1月31日(金)の期間限定で販売されます。

“和栗”をスイーツで味わうなら「スーパーモンブラン」一択!

中島眞介総料理⻑ 写真:お店から

原型にあたる「東京モンブラン」の誕生から24年間にわたり、常に進化をし続けてきたホテルニューオータニの“秋の風物詩”「スーパーモンブラン」。“和栗本来の味わいをお楽しみいただきたい”という中島眞介総料理⻑の強い思いから、素材や製法にこだわって仕上げられた逸品です。和栗の味わいを最大限に引き立たせることを一番に考えたモンブランが、さらなる進化を遂げて今年も登場します。

その時“一番旬”の和栗をスイーツに。今シーズンは兵庫県産「銀寄」産の栗を使用

「スーパーモンブラン」 写真:お店から 3,780円

「スーパーモンブラン」の主役は「和栗のマロンペースト」。中島総料理長自ら全国を訪ね歩いて厳選した和栗の中から、そのシーズンに一番の食べ頃を迎えた品種を使用しているため、時期によって味わいの変化を楽しめるのも醍醐味。

現在販売されている「スーパーモンブラン」には、兵庫県産の「銀寄」を使用しています。「銀寄」は、1個20〜25gと大きく、甘みと香りのバランスが良い和栗だそう。マロンペーストにする際には、生クリームの使用量を最小限に抑え、和栗本来の濃厚な味わいを最大限引き出す一工夫を施しています。“その時期一番おいしい”和栗のモンブランを提供するため、今後は新たな品種を使用した「スーパーモンブラン」が登場する予定も。

価格は3,780円で、イートインの場合は税・サービス料を別途加算。

今年は「上から下までどこを食べても“栗”!」な究極のモンブランに進化!

写真:お店から

何層にも重ねられた濃厚なマロンペーストの内側には「スーパーシリーズ」ならではのこだわりがぎっしりと詰め込まれています。土台は、ごろっと存在感のあるイタリア産マロングラッセを練りこんだアーモンドタルトを採用。そこに、黒蜜あんことチョコレートでコーティングした沖縄県産の黒糖メレンゲをのせ、濃厚な甘さに仕上げています。さらに、熊本県産和栗の甘露煮を丸ごと1粒使用し、甘露煮の甘さを引き立たせる九州大牟田産の生クリームでふんわり包み、熟練のパティシエがマロンペーストを丁寧に絞り、繊細なチョコレートでデコレーションされています。隠し味の青ヶ島産「ひんぎゃの塩」で全体の味をきゅっと締めつつ、まろやかな味が楽しめる「和栗を味わうための」スイーツで、秋を満喫してみませんか。

<店舗情報>◆パティスリー SATSUKI住所 : 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ東京 ロビィ階TEL : 03-3221-7252<店舗情報>◆パティスリー サツキ住所 : 千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張 1FTEL : 043-299-1639<店舗情報>◆パティスリー SATSUKI住所 : 大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪TEL : 06-6949-3298

文:食べログマガジン編集部

The post 「ホテルニューオータニ」で24年間にわたり愛された“究極”のモンブランが進化を遂げて登場! first appeared on 食べログマガジン.