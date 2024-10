新橋の行列店「はるちゃんラーメン」の2号店が、歌舞伎座の裏手にオープン！（東京・東銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・東銀座にオープンしたラーメン店。女性スタッフが切り盛りする、女性客も入りやすい雰囲気が魅力の“ちゃん系”ラーメンです!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

銀座はるちゃんラーメン(東京・東銀座)

脇道を入った角にあるお店 写真:お店から

2024年7月16日、東京メトロ東銀座駅A7出口から徒歩約1分のところに銀座はるちゃんラーメンがオープンしました。本店の人気店、新橋「はるちゃんラーメン」の姉妹店です。

「はるちゃんラーメン」店主 出典:デイルス・マイビスさん

「銀座の中心地から少し外れたこのエリアは、ニューヨークで例えるならブルックリンのようなイメージ」と、店主のはるちゃん。おいしいものを気張らずに追求するお店が多くあるこの地域で愛されるような中華そばを目指していきたいとのこと。

中華そば 写真:お店から

提供するメニューは「中華そば」(1,200円)と「特製中華そば」(1,600円)のみ。丼のふちまでなみなみたっぷり注がれたスープは、毎日、お店で炊いています。動物の旨みとあごのだし感がガツンとくる、あっさりながらもパンチのある味わいが魅力。

やわらかく煮込んだチャーシューは切りたてにこだわり、注文ごとにカットしています。チャーシューのほかメンマや海苔、小さなお麩をトッピング。「中華そば」と「特製中華そば」の違いは、具材の量だそうです。



中華そば 1,200円 並 (大盛も同額) 出典:特盛ヒロシさん

麺は、新宿だるま製麺の中太平打ちモチモチ麺。ランチに限らず、いつでも麺大盛り無料という太っ腹サービスがうれしすぎます!

味がしっかりしていておいしい「はるたま」 出典:チーム191さん

こだわりのトッピングメニューも充実。新橋店でも大人気のこだわり半熟玉子「はるたま」(250円)や、中華そばに標準でのせる海苔とは異なるトッピング専用高級海苔「有明初摘み海苔」(250円)もおすすめです。

店内 出典:元ラーメン店主。さん

座席は全部で11席。リノベ感のある店内は、ターコイズブルーのタイルとナチュラルな木材のコンビネーションが明るく温かみのある雰囲気です。清潔感もあって、女性のひとり客が多いのも納得。ふらっと入りやすい新店へ、ぜひ足を運んでみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

特製中華そば 1600円 出典:Furusanさん

『特製中華そば 大盛(無料)

7〜8分ぐらいで 特製中華そば 登場

油膜を張って 淵ギリギリまで スープがあって

チャーシューが ぎっしり敷き詰められ10数枚

ネギ メンマ 味玉 海苔6〜7枚あり

まずはスープから飲むと あっつ熱 動物系の

出汁の効いたスープに 平打ちストレート麺

にたっぷりのチャーシュー 美味しい』(kuroランチ大好きさん)

スープは濃いめ 出典:デイルス・マイビスさん

『「中華そば」1200円

並と大盛が同価格ですが並で。

和柄の丼にドッサリチャーシュー、メンマ、海苔、花麩です。

熱々のスープは動物の太い旨味に濃い煮干し風味。

この煮干しが「はるちゃん」と他の「ちゃん系」の明確な違いです。

オイル含め動物の旨味も濃く、後半冷めてくると塩気も強めに感じ中毒性UP。

はるちゃんが女性客に

「しょっぱくなかったですか?」

と声をかけていました。

麺は達磨製麺の平打ち中太麺。

硬めに茹でられ、コシがあってモチモチです。

チャーシューは丼を覆う様に厚切りのものが7,8枚。

バラとウデ肉が混在しているのか、味濃いめで食べ応えあります。

メンマは「ちゃん系」の中で一番と思える硬めのゴリゴリ食感。

結構インパクトあるメンマで好みです。

オープン2日目の平日13時過ぎでも行列で、若い女性1人客もチラホラ。

増殖する「ちゃん系」の中でもかなり個性的でホスピタリティも良く、相当人気になると思います』(デイルス・マイビスさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆銀座はるちゃんラーメン住所 : 東京都中央区銀座3-11-6 鈴木ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

