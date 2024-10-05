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¡ÆPig butchering¡Ç trading apps found on Google Play, App Store
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/pig-butchering-trading-apps-found-on-google-play-app-store/
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