マンチェスター・ユナイテッドの至宝は依然として人気銘柄となっているようだ。



『Sun Sport』によると、バルセロナとユヴェントスは来夏マンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの獲得に動くという。



マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身であるガルナチョは2022年7月にトップチームに昇格すると、未だ20歳ながらこれまで公式戦96試合に出場し、19ゴールを記録。今季はリーグ戦ここまで3試合に先発出場と出場機会は限定的だが、1ゴール1アシストと結果を残している。





The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special



