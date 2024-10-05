¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¡¶Ë°H.A.T.E.¤È¹çÂÎ¤ÇÂçË½¤ì¡õºÆ¹ßÎ×Í½¹ð¡Ö¤ªÁ°¤é¿Ì¤¨¤ÆÌ²¤ì¡ª¡×
à¶Ë°½÷²¦á¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¡¢Ìó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂçË½¤ì¤À¡£
¡¡£µÆü¤Î°¦ÃÎ¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥×¤È£Ú£Á£Ð¤Î¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢ÅÏÊÕÅí¡¢¾®ÇÈ¡¢Î°°²Æ¤È¹çÂÎ¡£¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤ÎÉñ²Ú¡õÇòÀîÌ¤Æà¡õ¥¸¡¼¥Ê¡õ·î»³ÏÂ¹á¡õ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡õÍü°É¤È£±£²¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥×¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à»²Àï¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·î£²£¹Æü¤ÎÎ©ÀîÂç²ñ°ÊÍè£³ÅÙÌÜ¡£ÃÝÅá¤ò¼ê¤ËÆ²¡¹¤È¥ª¥ª¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥ë»þ¤Ë¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÝÅá¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢»î¹ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤Ã¤½¤¯Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î¾ì³°ÍðÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Íü°É¤òÃÝÅá¤Ç¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥×¤Ï¡¢¥í¡¼¥×¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¥é¥ê¥¢¡¼¥È°ìÁ®¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤¿ÇòÀî¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤¹¡£ÇòÀî¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤â¡¢Á´ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ²¡¤·ÄÙ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¶Ë°¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°¤ÎÏ¢·¸¤ÇÇòÀî¤Ë¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¡£Å¨·³¤ÎÌÔ¹¶¤â¡¢¥À¥ó¥×¤¬ÃÝÅá¤ÇÁË»ß¡£ºÇ¸å¤ÏÅáÍå¤¬°ìÅÍ´Ì¤Ç·î»³¤ò¤Ö¤ÃÃ¡¤¯¤È¡¢¥À¥ó¥×¤â°ìÅÍ´Ì¹¶·â¡£ÅáÍå¤¬¥È¥É¥á¤Î¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤Ç·î»³¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤âÂç¹Ó¤ì¤Ç¡¢¥À¥ó¥×¤ÏÇòÀî¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÃÝÅá¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÅáÍå¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¡ÊÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ë¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ë¤«¡©¡¡¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤È£Ú£Á£Ð¤µ¤ó¡¢Ì¾¸Å²°¤À¤±¤¸¤ã¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¡££±£°·î£²£·Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¶Ë°Æ±ÌÁ¤ÇË½¤ìÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¤ªÁ°¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¿Ì¤¨¤ÆÌ²¤ì¡ª¡×¤ÈºÆ¹ßÎ×¤òÍ½¹ð¡£¶Ë°½÷²¦¤È¤Î¹çÂÎ¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¥Ø¥¤¥È¤âÉÔµ¤Ì£¤À¡£