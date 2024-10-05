【J1第33節】(三協F柏)

柏 1-0(前半1-0)横浜FM

<得点者>

[柏]マテウス・サヴィオ(9分)

<警告>

[横]アンデルソン・ロペス(10分)、加藤蓮(57分)

主審:飯田淳平

├M・サヴィオが前半9分のV弾!柏が6戦ぶり、残留へ向け大きな勝利!!横浜FMは今季2度目4連敗

├横浜FM“リーグV消滅”の今季2度目4連敗…MF榊原は5月以来の先発も前半で交代「結果を残さないと生き残っていけない」

└気にしていた出場試合未勝利…“崖っぷち”柏DF立田悠悟が意地の完封劇貢献「サポーターが喜んでくれるのが一番」