柏vs横浜FM 試合記録
【J1第33節】(三協F柏)
柏 1-0(前半1-0)横浜FM
<得点者>
[柏]マテウス・サヴィオ(9分)
<警告>
[横]アンデルソン・ロペス(10分)、加藤蓮(57分)
主審:飯田淳平
├M・サヴィオが前半9分のV弾!柏が6戦ぶり、残留へ向け大きな勝利!!横浜FMは今季2度目4連敗
├横浜FM“リーグV消滅”の今季2度目4連敗…MF榊原は5月以来の先発も前半で交代「結果を残さないと生き残っていけない」
└気にしていた出場試合未勝利…“崖っぷち”柏DF立田悠悟が意地の完封劇貢献「サポーターが喜んでくれるのが一番」
柏 1-0(前半1-0)横浜FM
<得点者>
[柏]マテウス・サヴィオ(9分)
<警告>
[横]アンデルソン・ロペス(10分)、加藤蓮(57分)
主審:飯田淳平
├M・サヴィオが前半9分のV弾!柏が6戦ぶり、残留へ向け大きな勝利!!横浜FMは今季2度目4連敗
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