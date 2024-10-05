徳島市川内中、高知学芸高など4校が全国へ 四国マーチングコン
第43回全日本小学生バンドフェスティバル（マーチング部門）四国支部大会と、第37回全日本マーチングコンテスト四国支部大会（いずれも四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が5日、徳島県鳴門市のアミノバリューホールで開かれた。
徳島市川内中=2024年10月5日午前11時1分、徳島県鳴門市撫養町、加藤高志撮影
小学生バンドフェスには徳島市国府が出場し、審査の結果、同校が四国代表に決まった。
一方、マーチングコンテストには14団体が出場。中学生の部は徳島市川内と高知大付、高校以上の部では高知学芸と城ノ内中等教育（徳島）がそれぞれ四国代表に選ばれた。
小学生バンドフェス・マーチング部門の全国大会は11月16日、マーチングコンテストの全国大会は中学生の部が同16日、高校以上の部は同17日、いずれも大阪市の大阪城ホールで開催される。
結果は次の通り（演奏順、◎は四国代表）。
■小学生バンドフェスティバル（マーチング）
【金賞】◎徳島市国府
■マーチングコンテスト・中学生
【金賞】◎徳島市川内、◎高知大付
【銀賞】香美市立鏡野（高知）、西条市立小松（愛媛）
■同・高校以上
【金賞】土佐女子中高（高知）、徳島商、◎高知学芸、◎城ノ内中等教育（徳島）
【銀賞】高松中央、尽誠学園（香川）、高松北中・高
【銅賞】今治南（愛媛）、小松（愛媛）、高松南