楽天の櫻井周斗が戦力外 昨季の現役ドラフトからは1人目
東北楽天ゴールデンイーグルスは5日、櫻井周斗投手(25)ら8選手と来季の契約を行わないことを発表。昨季の現役ドラフトでは1人目の戦力外となりました。
櫻井投手は、日大三高を経て2017年ドラフトで5位指名を受けてDeNA入り。昨季現役ドラフトで加入しました。今季は8試合で防御率8.44の成績です。
5日現在、阪神、巨人、DeNA、ヤクルト、オリックス、楽天、西武の7球団が戦力外通告を発表。昨季の現役ドラフトで加入した選手では、櫻井投手が1人目となりました。
▽昨季の現役ドラフト
※成績は10月4日終了時
【阪神】漆原大晟投手(28)
38試合 1勝4敗5ホールド防御率3.89
【広島】内間拓馬投手(25)
登板なし
【DeNA】佐々木千隼投手(30)
27試合 0勝1敗5ホールド防御率2.00
【巨人】馬場皐輔投手(29)
1試合 0勝0敗防御率0.00
【ヤクルト】北村拓己選手(29)
48試合 打率.125 1本塁打 4打点
【中日】梅野雄吾投手(25)
18試合 1勝0敗2ホールド防御率4.15
【オリックス】鈴木博志投手(27)
32試合 1勝1敗9ホールド防御率2.97
【ロッテ】愛斗選手(27)
52試合 打率.188 0本塁打 3打点
【ソフトバンク】
長谷川威展投手(25)
32試合 4勝0敗6ホールド防御率2.49
【楽天】櫻井周斗投手(25)
8試合 0勝0敗防御率8.44
【西武】中村祐太投手(29)
27試合 0勝1敗防御率3.09
95試合 打率.290 9本塁打 39打点