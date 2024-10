モデルのKoki,が2日(水)、グレーのセットアップを華麗に着こなしたショットを公開した。



【別カット】まるで絵画のような世界観、Koki,の美麗すぎるハイブラコーデ



木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。来年3月20日(木)/5月1日(木)には、主演映画『女神降臨』が公開される。



Koki,は2日、「A truly breathtaking and magnificent show full of power, energy and elegance. Thank you @nicolasghesquiere @louisvuitton for the unforgettable experience. 」と自身のInstagramを更新。グレーのセットアップ姿を披露したショーコーデを公開した。



投稿には多くのいいねが寄せられるなど注目を集めている。



