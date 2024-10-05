DeNA¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²£¿Ü²ìÍ¥¾¡¡×¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡Å¨ÃÏ¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¤â´¶·ã¤ÎÀ¼
¡¡¡þ¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡DeNA6¡Ý2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯10·î5Æü¡¡¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡DeNA¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò6¡Ý2¤Ç²¼¤·¡¢½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ6²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿°éÀ®º¸ÏÓ¤Î¾±»ÊÍÛÅÍÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Ë¼Ìò¤Î±×»Ò¤À¤Ã¤¿¡£4²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Õ¤é¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÆóÎÝ¤È±¦Íã¤Î´Ö¤ËÍî¤Á¤ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ©¡£6²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤«¤é6Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢7²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾±»Ê¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤Ç÷¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÍ×½ê¤òÄù¤á¤ë¹¥Åê¡£6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï42Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç42Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²£¿Ü²ìÍ¥¾¡¡×¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¡×¡ÖµåÃÄ»Ë¾å½é¡×¤Ê¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ê¤Î?¡×¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÆüËÜ°ì¡×¡Ö¥Ù¥¤¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·³¤Ï¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¿è¤Ê±é½Ð¤Ë¡¢¡Ö¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É´¶·ã¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£