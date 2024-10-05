¡Ö¸¤¡¢½Å¡ª¹ø¡¢ÄË¡ª¡×¶Ã°Û¤ÎÀ®Ä¹à¥Ç¥«¤¹¤®¤ëáÊÝ¸î¸¤¤Ë±óÆ£·û°ì¤¬»Í¶ìÈ¬¶ì!?¡Ö¤Ç¤«¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¨¥ó¥±¥ó¤µ¤ó¤Î¹ø¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·û°ì¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿°¦¸¤¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¤¡¢½Å¡ª¹ø¡¢ÄË¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë°¦¸¤¤Î¥×¡¼¥É¥ë¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£±óÆ£²È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Ï¤Ò¤¶²¼¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤Î3Ê¬¤Î2¤ËÇ÷¤ëÂç¤¤µ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¾Ð´é¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Û¡¼¥ë¥É¤µ¤ì¤¿Î¾ÏÓ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿°¦¸¤¤Î½Å¤ß¤È¤È¤â¤Ë±óÆ£¤Î°¦¾ð¤ÎÂç¤¤µ¤â»Ç¤¨¤ë¿´²¹¤Þ¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·û°ì¡¢²Ä°¦¡¢Âº¡ª¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö¥¨¥ó¥±¥ó¤µ¤ó¹øÂçÀÚ¤Ë¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Î½Å¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÊÝ¸î¸¤¤ò¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£