¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡È¥ä¥Î¥Ä¥¸¡É¥³¥ó¥Ó¤¬ÍúÀµ¼Ò¤ò£´¶¯¤Ë¤±¤ó°ú¡¡Â¿ÅÄ¹¸´ÆÆÄ¡Ö¹¶·â¡¢¼éÈ÷¤È¤â¤Ë¥¡¼¥Þ¥ó¡×
¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡ÍúÀµ¼Ò£±£°¡½£³¾åµÜÂÀ»Ò¡á£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡á¡Ê£µÆü¡¦Âçºå¥·¥Æ¥£¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤¬¾åµÜÂÀ»Ò¤Ë£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢£´¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö£³ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÄÔÎ°º»¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï£¶²ó£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÌðÌîÎÝ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï£±°ÂÂÇ£±ÆÀÅÀ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â£·²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ£²Ã¥»°¿¶¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÄÔÎ°¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤«¤é¡ÖÄ¾µå¤¬¤¢¤Þ¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÊÑ²½µå¤òÃæ¿´¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤¿¡×¤È½é²ó¤ò£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌðÌî¤¬»Íµå¤ÈÅðÎÝ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡££±»àÆóÎÝ¤È¤·¤ÆÄÔÎ°¤¬Å¬»þº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Àè¼èÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²ó¤Ë¤Ï¡¢£²¤Ä¤Î¼ººö¤È£²ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤¬Íí¤ß£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó°Ê¹ß¤ÏÈï°ÂÂÇ£±¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¡¢£±£°ÆÀÅÀ¤·¤¿ÂÇÀþ¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ïºå¿À¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï£Õ¡½£±£µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä£²¿Í¡££·²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÌðÌî¤¬£±²ó¤ò£³¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÍÞ¤¨¡¢¡ÖÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¡£Ìîµå¤ÎÏÃ¤ò£±ÈÖ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎ°º»¡ÊÄÔÎ°¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢ÄÔÎ°¤Ï¡Ö¸ø¼°Àï¤Ç£²¿Í¤ÇÅê¤²¤¤ë¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£Â¿ÅÄ¹¸´ÆÆÄ¤â¡Ö¹¶·â¡¢¼éÈ÷¤È¤â¤Ë¥¡¼¥Þ¥ó¡£¤³¤Î£²¿Í¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È£²¿Í¤Ø¤ÎÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÂçºå¶Í°þ¤ò°ì½ï¤ËÅÝ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍúÀµ¼Ò¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£