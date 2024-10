ぴったりくっついて眠る仲良し鯉さん　平和なひとときに癒やされる……

多くの人が知らないであろう、鯉の生態にびっくり。動物画家・アクセサリー作家として活動する「谷村直保」さんがXに投稿した写真に、14万件ものいいねが付く大反響が寄せられています。

そこには水槽の隅に5匹の鯉が並んでいる様子が写っていますが……なんとこの鯉さんたち、みんな眠っているのだとか。なんて平和なひとときでしょう……。

谷村さん宅で暮らす鯉さんたちは、みな養鯉場から直接個体を選んでお迎えし、1歳頃から育てられたという“きょうだい”のような関係。7年間ほど生活を共にしていますが、争ったりすることもなく、直径170cmの広い水槽で仲良くのびのび泳いでいます。

そんな鯉さんたちですから、寝る時だって一緒。この日は1匹だけ目を覚ましてしまい、かたまりから離れて行ってしまったようですが、残りの5匹はくっついて眠ったまま。特にこの日は見事な整列具合であったため、谷村さんも「かわいいっ!!」と興奮し、思わずカメラを構えたようです。

5匹がきれいに並んで眠る様子には、「お行儀良すぎます」「こんな綺麗に並ぶんですね」といった驚きのコメントが続々寄せられるなど、やはり多くの方にとって初めて見る光景だったもよう。

なんとも不思議な習性ですが、もしかすると近くで寝ることでお互いに安心しているのかもしれませんね。この日もひと晩ぐっすり眠っていたそうですよ。

