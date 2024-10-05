レースが行われた金沢競馬場(c)netkeiba

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　5日、金沢競馬場で行われた第59回サラブレッド大賞典(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金300万円)は、後方待機から一気に進出、3コーナーで先頭に立って後続を突き放した柴田勇真騎手騎乗の1番人気ナミダノキス(牡3、金沢・金田一昌厩舎)が、2番人気ロックシティボーイ(牡3、金沢・加藤和宏厩舎)に8馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分07秒4(重)。

　さらに2.2秒の大差3着に4番人気ダブルアタック(牡3、金沢・金田一昌厩舎)が入った。なお、3番人気ガガヒャクマンゴク(牡3、金沢・加藤和義厩舎)は10着に終わった。

　勝ったナミダノキスは、父ホッコータルマエ、母レーヌベルキス、その父マンハッタンカフェという血統。これで金沢移籍後無傷の5連勝となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆ナミダノキス(牡3)
騎手:柴田勇真
厩舎:金沢・金田一昌
父:ホッコータルマエ
母:レーヌベルキス
母の父:マンハッタンカフェ
馬主:ミルファーム
生産者:猿橋 義昭

【全着順】
1着　ナミダノキス　1人気
2着　ロックシティボーイ　2人気
3着　ダブルアタック　4人気
4着　サザンフィールド　10人気
5着　ラシェンテ　6人気
6着　サンヨウラフェスタ　8人気
7着　フレーズタルト　5人気
8着　エイシンノヴァ　9人気
9着　スターマンモス　7人気
10着　ガガヒャクマンゴク　3人気
競走中止　バージンエスパー　11番人気