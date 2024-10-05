5日、金沢競馬場で行われた第59回サラブレッド大賞典(3歳・重賞・ダ2000m・1着賞金300万円)は、後方待機から一気に進出、3コーナーで先頭に立って後続を突き放した柴田勇真騎手騎乗の1番人気ナミダノキス(牡3、金沢・金田一昌厩舎)が、2番人気ロックシティボーイ(牡3、金沢・加藤和宏厩舎)に8馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分07秒4(重)。

さらに2.2秒の大差3着に4番人気ダブルアタック(牡3、金沢・金田一昌厩舎)が入った。なお、3番人気ガガヒャクマンゴク(牡3、金沢・加藤和義厩舎)は10着に終わった。

勝ったナミダノキスは、父ホッコータルマエ、母レーヌベルキス、その父マンハッタンカフェという血統。これで金沢移籍後無傷の5連勝となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ナミダノキス(牡3)

騎手:柴田勇真

厩舎:金沢・金田一昌

父:ホッコータルマエ

母:レーヌベルキス

母の父:マンハッタンカフェ

馬主:ミルファーム

生産者:猿橋 義昭

【全着順】

1着 ナミダノキス 1人気

2着 ロックシティボーイ 2人気

3着 ダブルアタック 4人気

4着 サザンフィールド 10人気

5着 ラシェンテ 6人気

6着 サンヨウラフェスタ 8人気

7着 フレーズタルト 5人気

8着 エイシンノヴァ 9人気

9着 スターマンモス 7人気

10着 ガガヒャクマンゴク 3人気

競走中止 バージンエスパー 11番人気