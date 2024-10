■「Thank you for the 2 days in Miyagi!」(Number_i)

【写真】伊達政宗の兜をつけたNumber_i『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』宮城公演オフショット

Number_i公式Instagramにて、『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』宮城公演のオフショットが公開された。

Number_iは、10月3日、4日宮城セキスイハイムスーパーアリーナにてコンサートを行い、Instagramには

「Thank you for the 2 days in Miyagi!」

のコメントとともに、仙台藩の初代藩主として有名な戦国大名・伊達政宗のアイコンである三日月がついた兜を、平野紫耀・岸優太、神宮寺勇太がかぶった写真が公開されている。

コメント欄にはファンからのねぎらいの声が続々と届いている。

