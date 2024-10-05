¡ÚÀïÎÏ³°°ìÍ÷¡Û³ÚÅ·¡¡21Ç¯¥É¥é2¡¦¹âÅÄ¤é8Áª¼ê¤ËÄÌ¹ð¡¡Âè1¼¡ÄÌ¹ð6ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë7µåÃÄ·×57¿Í
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÂè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Î6ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿5Æü¡¢³ÚÅ·¤Ï5Æü¡¢¹âÅÄ¹§°ìÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢ºù°æ¼þÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢µÈÀîÍºÂçÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢À¶µÜ¸×Â¿Ï¯Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤ËÍèµ¨¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤ÏÊ¿ÄÍ³Ø±à¤«¤éË¡Âç¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£150¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢4Ç¯´Ö¤Ç17»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¡¢Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºù°æ¤ÏÆüÂç»°¤«¤é17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÚÅ·¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Ï¡¢2·³Á´ÆüÄø½ªÎ»ÍâÆü¤È¤Ê¤ë9·î30Æü¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë³«ËëÁ°Æü¤Î11Æü¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤«¤éCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÇÔÂà¤Î2µåÃÄ¤Ë¸Â¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎÍâÆü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£Âè2¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Ï¡¢CSÁ´ÆüÄø½ªÎ»¤ÎÍâÆü¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»ÍâÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡5Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¢¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¡¢¢¤¤Ï°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌóÊý¿Ë¡£Ç¯Îð¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¡£¿ï»þ¹¹¿·¤¢¤ê)
¡¡¢§¥»¡¦¥ê¡¼¥°
¡Úµð¿Í¡Û¡Ê9·î30Æü¡Ë¢¤ÀÐÅÄÈ»ÅÔÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¤ÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢µÆÅÄ³ÈÏÂÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨¾®¾Â·òÂÀÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨»³ºêÍ§ÊåÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨³ÞÅç¾°¼ùÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨ÀîºêÍÛ¿ÎÅê¼ê¡Ê20¡Ë¡¢¢¨Á°ÅÄ¸¦µ±Êá¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¨²ÃÆ£Î÷ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¨²¬ËÜÂçæÆÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡Ê10·î4Æü¡Ë¹â¶¶Í¥µ®Åê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢ÎëÌÚ¹¯Ê¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë
¡Úºå¿À¡Û¡Ê10·î1Æü¡Ë²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¡Ê32¡Ë¡¢´äÅÄ¾µ®Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢ÊÒ»³ÍººÈÊá¼ê¡Ê30¡Ë¡¢±óÆ£À®ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¹âÉÍÍ´¿Î³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë
¡ÚDeNA¡Û¡Ê10·î1Æü¡Ë»°±º¶äÆóÅê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¹âÅÄÂöÅÐÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¨¥¦¥£¥ë¥Ë¡¼¡¦¥â¥í¥óÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢ÂçÏÂÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¡¢À¾±ºÄ¾µüÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¢¨¾®¿¼ÅÄÂçÃÏÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢ÂçÅÄÂÙ¼¨³°Ìî¼ê¡Ê34¡Ë¡¢ÆïËÜÂÙ»Ë³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¢¨Â¼ÀîÆä³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¡Ê9·î30Æü¡Ë²ÅÌï¿¿¿·ÌéÅê¼ê¡Ê34¡Ë¡¢ÈøÃçÍ´ºÈÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢»°¥ÄËóÂç¼ùÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¢¨¶áÆ£¹°¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¢¨²Å¼ê´£¹ÀÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨²¼¿µÇ·²ðÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¨¥Õ¥§¥ê¥ÚÊá¼ê¡Ê25¡Ë
¡¡¢§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¡Ê10·î3Æü¡Ë¢¤Â¼À¾ÎÉÂÀÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¤Á°Í¤°ÏÅÍÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¤²ÏÆâ¹¯²ðÅê¼ê¡Ê19¡Ë¡¢¢¤µ¹ÊÝæÆÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¢¨ÃæÅÄ°ÔÅÍÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨¾åÌî¶ÁÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨Ê¿ÌîÂçÏÂ³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¢¨ÌÚ²¼¸µ½¨³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë
¡ÚÀ¾Éð¡Û¡Ê10·î2Æü¡ËÉÍ²°¾ÂÀÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢Âç¶ÊÏ£Åê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¢¨°ÀÄÅ³®»ÎÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢¢¨°ËÆ£æÆÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢¢¨ÀÖ¾åÍ¥¿ÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢ÍÛÀî¾°¾ÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¥¿¥¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥óÂç²ÏÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨µÜËÜ¥¸¥ç¥»¥Õ·ý³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë
¡Ú³ÚÅ·¡Û¡Ê10·î5Æü¡Ë¹âÅÄ¹§°ìÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢ºù°æ¼þÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¡¢µÈÀîÍºÂçÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢À¶µÜ¸×Â¿Ï¯Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨¾®Ê÷¿·Î¦Åê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢¢¨ÃÝ²¼±Í¹Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¢¨ÌøÂôÂç¶õ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¢¨Âç²Ï¸¶æÆ³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë