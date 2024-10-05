¼¯Åç¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ö¡È¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¯¤¾¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×±¦WBµ¯ÍÑ¤ÎÈõ¸ý¤¬2ÆÀÅÀ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡¼¯Åç4¡½0¿·³ã¡Ê2024Ç¯10·î5Æü¡¡¥Ç¥ó¥«S¡Ë
¡¡¼¯Åç¤¬º£µ¨ºÇÂ¿¤Î4ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï8·î7Æü¤ÎÄ»À´Àï°ÊÍè7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÁ´°÷¤¬°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿DFÇ»Ìî¸ø¿Í¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥ÖÅÁÅý¤Î4¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é3¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ËÀ¨¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¡¢¾¡Íø¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ç»ÌîÉÔºß¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÃæÈ×¤¬ËÜ¿¦¤ÎMFÈõ¸ýÍºÂÀ¤òµ¯ÍÑ¡£¤½¤ÎÈõ¸ý¤¬2ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤³1¥«·î¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¡È¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¯¤¾¡É¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ËÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È½é¤Î1»î¹çÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌó2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÎÌ£¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£