È¨ÃÏÎ´´²¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡ACNÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè3Æü
¡¡ACNÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡Ê5Æü¡¦Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚGC¡á6993¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËÆüË×½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢È¨ÃÏÎ´´²¤¬ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¡¢196¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ï66¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ÏÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¡¢9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀÐºäÍ§¹¨¡£
¡¡ÃÝ°Â½ÓÌé¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Î3°Ì¤Ç¡¢¾®Ê¿ÃÒ¤È½Å±Ê°¡ÅÍÌ´¤Ï13¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¡£¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿12ºÐ¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÊ¡°æÀ¿¥Î²ð¤ÏÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇÄÌ»»19¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì62Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹24.4ÅÙ¡¢ËÌËÌÅì¤ÎÉ÷3.7¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2859¿Í¡Ë