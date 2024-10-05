¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤¬´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¡×±Ç²è¡ØHAPPYEND¡Ù¸ø³«¤ËÁ´°÷¤Ç¥Ï¥°¡ª
¡¡Âè81²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥ª¥ê¥¾¥ó¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØHAPPYEND¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬5Æü¡¢¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ª¸¶ñ¥¿Í¡¢Æü¹âÍ³µ¯Åá¡¢ÎÓÍµÂÀ¡¢¥·¥Ê¡¦¥Ú¥ó¡¢ARAZI¡¢¶õ²»±û´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê»æ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØRyuichi Sakamoto | Opus¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¶õ´ÆÆÄ¤¬¡¢Ä¹ÊÔ·à±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿Æó¿Í¤Î¹â¹»À¸¤Î´Ø·¸¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¡¢´Ä¶²»¤ä¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÊë¤é¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¡¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¸¢ÎÏ¤¬¿¶¤ê¤«¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÉÌ¤Íè¤ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¡ÈÍ§¾ð¤Î´í¤¦¤µ¡É¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤òÃåÁÛ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö3.11¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¯¼£À¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡¢ÆÃ¤Ë1923Ç¯¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ«Á¯¿ÍµÔ»¦¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¤Ç¤â¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥Ç¥â¤¬¤«¤Ê¤êÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¶áÌ¤Íè¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ì¤ò¹½ÁÛ¤Î¹üÁÈ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿´¶¾ð¤Ê¤É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç±Ç²è¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡5Ì¾¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¶õ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÄ¾´¶¤ÇÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤â´ñÀ×Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î5¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£»£±ÆÁ°¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿·ª¸¶¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡£¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î5¿Í¤¬»£±ÆÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀÜ¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Û¤°¤ì¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤ÎÆü¹â¤â¡ÖËÍ¤â°ì½ï¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡²ñ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¿¨¤ì¤¢¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡Ø¥«¥á¥é¤Ç¤«¤¤¡ª¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥¯¶á¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡£ËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Û¤Ü±éµ»Ì¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¿ÅÙ¤«¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶õÁÛ¾å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÛÁü¾å¤ÎÀßÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤È¡£ËÜÍè¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îý½¬¤ò¤«¤Ê¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¡¢¶õ´ÆÆÄ¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤Æ¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤½Ð¤·¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï°ìÌÜ¤Ü¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈºÇ¶áÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í§¾ð¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤äÂçÀÚ¤µ¡¢¤Þ¤¿¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¶õ¡Ë²»±û¤µ¤ó¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¤È¤·¤Æ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¥Ï¥°¤ò¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¶õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ÑÀ¸ÃÒÍµ¡Ë
±Ç²è¡ØHAPPYEND¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ