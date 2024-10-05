¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤À¤Ê¡£¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¡×¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¥¦¥¶¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬LINE²èÌÌ¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ë¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤½¤ì¥¦¥¶¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤À¤Ê¡£¡£¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥´¥ê¤±¤ó(·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö¥´¥ê¤Ã¤Æ¤ë?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬Ï¢Åê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ûÆÉ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¹¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤LINE¤Î²èÌÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¤ÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¤â?¡×¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï?¡×¡Ö¥´¥ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¥´¥ê¥Ï¥é¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£