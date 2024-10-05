柏vs横浜FM スタメン発表
[10.5 J1第33節](三協F柏)
※16:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 32 関根大輝
DF 50 立田悠悟
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 14 小屋松知哉
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 22 野田裕喜
MF 27 熊坂光希
MF 29 島村拓弥
MF 34 土屋巧
MF 48 熊澤和希
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 4 畠中槙之輔
DF 5 エドゥアルド
DF 13 小池龍太
DF 16 加藤蓮
MF 7 エウベル
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 35 榊原彗悟
MF 47 山村和也
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 39 渡邊泰基
MF 18 水沼宏太
MF 20 天野純
MF 45 ジャン・クルード
FW 9 西村拓真
FW 11 ヤン・マテウス
監督
ジョン・ハッチンソン
※16:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 32 関根大輝
DF 50 立田悠悟
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 14 小屋松知哉
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 19 細谷真大
控え
GK 21 佐々木雅士
DF 22 野田裕喜
MF 27 熊坂光希
MF 29 島村拓弥
MF 34 土屋巧
FW 18 垣田裕暉
監督
井原正巳
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 4 畠中槙之輔
DF 5 エドゥアルド
DF 13 小池龍太
DF 16 加藤蓮
MF 7 エウベル
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 35 榊原彗悟
MF 47 山村和也
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 39 渡邊泰基
MF 18 水沼宏太
MF 20 天野純
MF 45 ジャン・クルード
FW 9 西村拓真
FW 11 ヤン・マテウス
監督
ジョン・ハッチンソン