浦和vsC大阪 スタメン発表
[10.5 J1第33節](埼玉)
※16:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 14 関根貴大
DF 20 佐藤瑶大
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 78 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 88 長沼洋一
FW 38 前田直輝
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 10 田中駿汰
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 為田大貴
MF 25 奥埜博亮
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 1 ヤン・ハンビン
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
MF 7 上門知樹
MF 27 カピシャーバ
FW 29 山崎凌吾
監督
小菊昭雄
※16:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 14 関根貴大
DF 20 佐藤瑶大
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 13 渡邊凌磨
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
MF 78 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 88 長沼洋一
FW 41 二田理央
監督
マチェイ・スコルジャ
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 10 田中駿汰
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 為田大貴
MF 25 奥埜博亮
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 1 ヤン・ハンビン
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
MF 7 上門知樹
MF 27 カピシャーバ
FW 29 山崎凌吾
監督
小菊昭雄