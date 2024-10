モデルの長谷川潤(38)が5日、自身のインスタグラムを更新。長男(10)の“顔出し”思い出ムービーを公開した。息子が誕生日を迎え、長谷川は「10 years of being your mama has been one of the greatest joys of my life」(あなたの母になってからの10年は、私の人生の最大の喜びの一つです)とメッセージ。これまでの成長をまとめた動画をアップした。

動画には、息子が長谷川にくすぐられて無邪気に笑ったり、父に肩車されたりと、家族の愛あふれる瞬間が収められている。この投稿にファンからは「だんだんお母様に似てきましたね 可愛い」「じゅんちゃんにそっくり」「なんて幸せな10年」「泣ける」など、さまざまな声が寄せられた。長谷川は2011年6月に一般男性と結婚し、翌12年12月に第1子となる女児、14年9月に第2子となる男児を出産するも、19年5月に離婚。21年2月、再婚したことを発表した。