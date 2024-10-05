【オパールS】田口貫太騎乗 ビッグシーザーが大混戦を制する
10月5日、京都競馬場で行われた11R・オパールステークス（L・3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、田口貫太騎乗の6番人気、ビッグシーザー（牡4・栗東・西園正都）が勝利した。クビ差の2着にメイショウソラフネ（牡5・栗東・石橋守）、3着にペアポルックス（牡3・栗東・梅田智之）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。
1番人気で岩田望来騎乗、グランテスト（牝4・栗東・今野貞一）は4着、2番人気で国分優作騎乗、キタノエクスプレス（牡6・栗東・坂口智康）は7着敗退。
田口貫太騎乗の6番人気、ビッグシーザーがゴール前の大混戦を制した。直線入口では3番手からスパート。手応え劣勢かと思われたが、外から一頭伸びて来たところで、再びグイッともうひと伸び。横並びの激しい追い比べの中からしぶとく抜け出してクビ差制した。
ビッグシーザー 17戦6勝
（牡4・栗東・西園正都）
父：ビッグアーサー
母：アンナペレンナ
母父：Tale of Ekati
馬主：幅田昌伸
生産者：バンブー牧場
【全着順】
1着 ビッグシーザー
2着 メイショウソラフネ
3着 ペアポルックス
4着 グランテスト
5着 チェイスザドリーム
6着 カンチェンジュンガ
7着 キタノエクスプレス
8着 ブーケファロス
9着 プルパレイ
10着 ナナオ
11着 モリノドリーム
12着 アネゴハダ
13着 ジャスティンスカイ
14着 グランデマーレ
15着 ロードマックス
16着 セットアップ
17着 スコールユニバンス
18着 ジャスパージャック