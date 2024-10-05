½¤Í²´Û¤¬4¶¯¿Ê½Ð¡¢67Ç¯¤Ö¤ê¶å½£Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤¢¤È1¾¡¡¡½à·è¾¡¤ÏÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÈÂÐÀï¡Ú¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ¡Û
¡¡¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»ÌîµåÊ¡²¬Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Ï4Æü¡¢Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤Î¸÷ÎÍ¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶å½£¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢½¤Í²´Û¤¬´õË¾¤¬µÖ¤ò2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡½¤Í²´Û¤Ï3²ó¤ËÈøÄÔÍ¤Úð¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤âÈøÄÔ¤¬±¦Íã±Û¤¨¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓ¡¢ÎÓÊâ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢150µå¤òÅê¤²¤Æ10Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Ç´°Éõ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²Æ¤ÎÂåÉ½¹»¤òÅÝ¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢1957Ç¯½Õ°ÊÍè¤Î¶å½£Âç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£