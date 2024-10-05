¡Ö¥¨¥°²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¡Ä¡×à¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥ª¥óÈýá29ºÐ½÷Í¥ ¤Îà´¥ÇÕá¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¤¹¤ó¤²¡¼²Ä°¦¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æà½ï¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©»ä¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿PSB¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤òÊÒ¼ê¤Ë±Ç¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥ª¥óÈý¤ÎÆà½ï¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤²¡¼²Ä°¦¤¤¤Ê¡Ö¥ª¥óÈý¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Öcm½Ð¤Æ¤¿¤Ã¤±¡¢±é¼Ô¤Î¶À¡×¡Ö¥¨¥°²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÀ¼½Ð¤Æ¤â¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£