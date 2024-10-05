¶ÌÎµ´ú¤ÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÖÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤·õÆ»½÷»Ò¡×ÂçÃÀàÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿À¡×¡ÖÀ¨¤¤¥É¥¥Ã¡ª¡×
¡¡¡ÖÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤·õÆ»½÷»Ò¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¢¤«¤ê(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£àÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î²¹ÀôÈÖÁÈ¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Î½Ð±é»þ¤Ë¡¢³§ÍÍ¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ª±¢¤Ç¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂô»³¼è¤ê¾å¤²¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢à¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë1ËçáÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëË¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö3²óÌÜ¤Î½Ð±é¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿À¤Ê¤ÎºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ò¤·²á¤®¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤«¤ê¤ó¡¢È©¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤ª¤Ï¤è¡¼À¨¤¤¥É¥¥Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡28ºÐ¤Îº´Æ£¤ÏÂçÊ¬Äáºê¹â¹»»þÂå¤Ë¶ÌÎµ´ú¹â¹»·õÆ»Âç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤ÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É³ØÀ¸»þÂå¤Ë·õÆ»¤Ç³èÌö¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£