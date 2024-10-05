¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª½À¤é¤«¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö³Á¡×¤ÎÊÝÂ¸Ë¡
³Á¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤ò²ò¾Ã
¡Ö³Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È¤Ä¤¤½Ï¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© º£²ó¤Ï³Á¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÎ¢¥ï¥¶Åª¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾ï²¹¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤µ¤¯¤Ã¤È³Á¤òÊÝÂ¸
³Á¤ò¿©¤Ùº¢¤Î¤Þ¤Þ¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ëÎ¢µ»¢ö
by ¤ª¤°¤Ë¤ã¤ó¤³
ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¹¤°¤Ë½Ï¤ì¤¹¤®¡¢¿©¤Ùº¢¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦³Á¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¾ï²¹¤Ç10Æü¤Ï¿©¤Ùº¢¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤·¤Ã¤«¤êÊñ¤ó¤ÇÎäÂ¢¸ËÊÝÂ¸
1¥ö·î¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª³Á¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¢ö
by ¤Þ¤Ã¤Á¡¼¿©Æ²
¤¹¤°¤Ë½Ï¤ì¤Æ¥È¥í¢¤Ë¤Ê¤ë³Á¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Á¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÇã¤Ã¤¿»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿©´¶¤ò¥¡¼¥×¡ª³Á¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¡°¡°
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÎäÅàÊÝÂ¸
´ÊÃ±¡ª³Á¤òÅà¤é¤¹¤À¤±¢öÊÝÂ¸¤â¡ö
by ¤Ò¤é¤á¤mei
½Ï¤·¤¿³Á¤Ê¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¿©´¶¤Ç¤¹¡ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÅà¤é¤·¤Æ³Á¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡Á¢ö
¥Ø¥¿¤ò¼¾¤é¤»¤ë¤ÈÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿³Á¤Ï¡¢¥Ø¥¿¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¿¤ò¼¾¤é¤»¡¢²Ì¼ÂÉôÊ¬¤«¤é¿åÊ¬¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³Á¤òÄ¹¤¯¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Î¢¥ï¥¶¥ì¥·¥Ô¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊTEXT¡§¤Ï¤Þ¤º¤ß¤æ¤¤³¡Ë
²èÁüÄó¶¡¡§Adobe Stock