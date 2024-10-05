¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¸øÉ½¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÇÛ¿®¼Ô¤¬´íµ¡¡¡¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¼ý±×¤òÀÖÍç¡¹¸øÉ½
¡¡Î¹·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö£ó£õ£î£î£ù¡¡£ê£ï£õ£ò£î£å£ù¡Á¥µ¥Ë¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Á¡×¡Ê¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢¤ß¤º¤¡Ë¤¬£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ý±×¤Î¾õ¶·¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ö£ó£õ£î£î£ù¡½¡½¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô£²£²Ëü¿Í¡Ê£²£°£²£´Ç¯£±£°·î»þÅÀ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥«¥Ã¥×¥ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¤ß¤º¤¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç³èÆ°¤¬°ìÊÑ¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¼ÔÁý¡¦ºÆÀ¸²ó¿ôÁý¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¹¤ëàº¾ÉÂá¤òµ¿¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢º£¤âÈðëîÃæ½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈàÀì¶È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼á¤È¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤À¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤«¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ã¿è¤Ê¹¹ð¼ý±×¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¹¹ð¼ý±×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä£±£·Ëü£´£²£¶£¸±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶â³Û¤Ë¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥È¤ÇÊë¤é¤·¤¿Êý¤¬ÌÙ¤«¤ë¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡ÊÍÎÁ²ñ°÷À©ÅÙ¡Ë¤Î¼ý±×¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¡¢£²¿Í¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿Êý¤¬¼ýÆþ¤Ï¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¸½ºß¤â»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë·ë¹½¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ£±¼þ¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¿¦¶È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤ß¤º¤¤ÎÆ®ÉÂ¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£