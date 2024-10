10月5日 連載開始

講談社は10月5日、灰田高鴻氏によるマンガ「あたしのザジ」の短期集中連載をコミックDAYSにて開始した。

「あたしのザジ」は冴えない日々を送る青年・佐治と、彼の事を”ザジ”というネコと勘違いする、様子のおかしな美少女との出会いから始まる禁断の監禁ラブコメサスペンス。現在第1話が無料、第2話が120ptにて公開されている。今後は毎週土曜12時に新たな無料話が更新される予定となっている。

第1話「おはようザジ!」のページ

第2話「自由のない世界」のページ

【あたしのザジ】

コンビニバイトをしながら地域猫の世話をするだけの、冴えない日々を送る青年・佐治。ある日、彼の勤めるコンビニに、彼の事を”ザジ”というネコと勘違いする、様子のおかしな美少女が現れる。店の外で彼女と再会した佐治は、気づけば彼女の家に連れ込まれ、そこで柔らかな心地よさとともに意識を失い、そして――。本当の自由を問う、禁断の監禁ラブコメサスペンス短期集中連載!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.