K-POPアイドルも着用してる韓国ブランド「CRANK」が、日本初の単独ポップアップを阪急うめだで開催

最近、K-POPアイドルが着用したブランドが、たびたび話題になりますよね。韓国発ファッションブランドCRANK(クランク)も、K-POPアイドルグループ・ILLIT(アイリット)やIVE(アイヴ)のメンバーが着用したことでも知られています。そんな「CRANK」の日本初となる単独POPUPが、阪急うめだ本店3FのSomething Good Studioで10月9日(水)〜15日(火)に開催。

2024秋コレクションに加え、過去にオンライン販売や韓国内で人気だったアーカイブ商品が買えるほか、ノベルティ配布などの複数イベントも実施されますよ。韓国発ファッションブランド「CRANK」って?CRANK(クランク)は、20代韓国女子から人気の韓国発ファッションブランド。ブランドアイデンティティに“We are still young”を掲げ、年齢にとらわれず自由に自分を表現することを大切にしています。オタクっぽいほど素敵なスタイルになるという意味の“Geek Chic(ギ―クシック)”と、思わず惚れ込んでしまうような魅力を兼ね備えるという意味の“Girl Crush(ガールクラッシュ)”という対照的なキーワードをミックスしたような、印象の強いアイテムやコーデが魅力です。「CRANK」の2024秋コレクションがPOPUPに登場阪急うめだで開催される「CRANK」POPUPショップでは、2024秋のコレクションが購入できます。キーカラーであるレッドの商品をはじめ、チェック柄やY2KデザインのTシャツなどがラインナップ。平成レトロにK-POP要素が加わったようなデザインが、たまらなくかわいいですよ。今回店頭に並ぶ秋アイテムを組み合わせれば、異素材の組み合わせがかわいいオールホワイトのコーディネートもできちゃいます!ミニスカートにはレースが、ハイソックスはリボンがついていて、ガーリーさが欲しい人にぴったりなアイテムです。ぜひイベントで、ホワイトアイテムも探してみてくださいね。過去にオンライン販売や韓国内で人気だったアーカイブ商品も再販されるので、前に狙っていたけどゲットできなかった人は手に入る大チャンスです!ノベルティ特典などもあるよノベルティの「CRANKオリジナルポーチ」また、POPUP期間中は、各日、商品を購入した先着8名限定で、ノベルティで「CRANKオリジナルポーチ」がもらえちゃいます。ノベルティの「CRANKヘアピン」ノベルティの「オリジナルキーリング」他にも、税込1万円以上のお買い物で「CRANKヘアピン」、税込2万5000円以上で「オリジナルキーリング」がついてくるので、お得なこの機会をお見逃しなく。さらに、POPUPの様子をCRANKアカウント( @crank_offi )をタグ付けしてInstagramに投稿すると、ステッカーかルックブック、どちらか好きな方をゲットできます。購入金額に関係ない特典があるのもうれしいポイント◎ヘアピンやオリジナルキーリング、シールとルックブックは数量限定だから、お早めに買い物しに行ってみてくださいね。どんな着こなしにする?「CRANK」の単独POPUPは今回が日本初だから、この機会に生地感や丈感を感じてみて。Y2Kやレトロガーリーが叶うアイテムは、どれも魅力的なこと間違いなしです。事前にK-POPアイドルが着用したアイテムをチェックして、当日探してみるのも楽しそう!CRANK POPUP STORE会場:阪急梅田本店3F Something Good Studio実施期間:10月9日(水)〜15日(火)営業時間:10:00〜20:00※最終日は18:00まで※特典は予告なく変更する場合あり公式Instagram:@crank_offiK-POPアイドル着用特集ページ:https://hana-korea.com参照元:株式会社トータルブレーン プレスリリース