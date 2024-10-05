¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ö·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×½Ð±é·èÄê¡ª¾¾½ÅË¤È³ø»³¤ÇµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¡ÄÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«
ÇÐÍ¥¤Î¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬¾¾½ÅË¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£
4Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎACE FACTORY¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖYOO CHEA MYUNG in BIFF 2024 ´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÈþ¿©²È¡¦¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê¾¾½ÅË¤ÎÌòÌ¾¡Ë¤È¤Î´ò¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤È¾¾½ÅË¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï3Æü¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè29²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¾¾½ÅË¤¬´ÆÆÄ¤È¼ç±é¡Ê°æÇ·Æ¬¸ÞÏºÌò¡Ë¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Ï4Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇºÇ¶§¤ÎÅ¨Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤¢¤Î¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬ #¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¤Ë¡×¤È¤·¡ÖËÜºî¤Ç¤Ï´Ú¹ñÎÎ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¸ÞÏº¤ÎÆþ¹ñ¼êÂ³¤¤òÃ´Åö¤¹¤ë´Ú¹ñÆþ¹ñ¿³ºº´±¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁí½Ð±é¤Î¿·¤¿¤ÊÍ½¹ð±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¾¾½ÅË¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ëÎÙ¤Ç¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ã»¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÊÔ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÆüËÜ¤ÇÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¡ÚPHOTO¡Û¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡õ¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤òµ²±¤¹¤ë¡Ø¹¬¤»¤Î¹ñ¡Ù¡×¤Ë»²²Ã
¡¦¡ÚPHOTO¡Û¾¾½ÅË¡ÖÂè29²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ø¡Ä²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡ª¡©¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
4Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎACE FACTORY¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖYOO CHEA MYUNG in BIFF 2024 ´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÈþ¿©²È¡¦¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê¾¾½ÅË¤ÎÌòÌ¾¡Ë¤È¤Î´ò¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤È¾¾½ÅË¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Ï3Æü¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè29²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö·à±Ç²è ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁí½Ð±é¤Î¿·¤¿¤ÊÍ½¹ð±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¾¾½ÅË¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ëÎÙ¤Ç¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ã»¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜÊÔ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÆüËÜ¤ÇÍèÇ¯1·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¡ÚPHOTO¡Û¥Á¥ç¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡õ¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤òµ²±¤¹¤ë¡Ø¹¬¤»¤Î¹ñ¡Ù¡×¤Ë»²²Ã
¡¦¡ÚPHOTO¡Û¾¾½ÅË¡ÖÂè29²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×³«Ëë¼°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ø¡Ä²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡ª¡©¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
- ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Û (@tx_kodokugurume) October 4, 2024
·à±Ç²è #¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á
Âè29²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
〖¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç〗½ÐÉÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ
¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
²ñ¾ì¤Ë¤Ï #¾¾½ÅË ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì&#¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó ¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡Ä!? pic.twitter.com/sseDyqSDsg
¡À¡À\\ #¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó ½Ð±éÈ¯É½ //¡¿¡¿- ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Û (@tx_kodokugurume) October 4, 2024
Ž¢ÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹Ž£¤ÇºÇ¶§¤ÎÅ¨Ìò¤ò±é¤¸¤¿
¤¢¤Î¥æŽ¥¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¤¬ #¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á ¤Ë
ËÜºî¤Ç¤Ï´Ú¹ñÎÎ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¸ÞÏº¤Î
Æþ¹ñ¼êÂ³¤¤òÃ´Åö¤¹¤ë
´Ú¹ñÆþ¹ñ¿³ºº´±¤ò±é¤¸¤Þ¤¹
pic.twitter.com/SMIXKfHA7Q