¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ÇR-1Ä©Àï¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÈÆ±´ü¡É¤ÎÄ¶¿Íµ¤·Ý¿Í
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê50¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¤¯¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡×¡ÊÅÚÍË³Ö½µÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£MC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÊ¬»û¤ò¤ª»¶Êâ¡£ÍµÈ¤ÈÀ¸ÌîÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»¶Êâ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëÃæ¡¢³¹Ãæ¤Ç¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¤Î³Ñ»È¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ÇÅÜ¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¤ªÁ°¤ó¤Á¤Î³¬ÃÊµÞ¤À¤Ê¡×¤È¤¯¤êÊÖ¤¹¡¢¤Õ¤«¤ï¤Î»Ñ¤¬¡£ÍµÈ¤¬¡ÖR¡½1¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¤ë¤À¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤ó¤Á¤Î³¬ÃÊµÞ¤À¤Ê¡É¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£Îý½¬¤·¤Æ¤ë¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¡×¤È¤ï¤¶¤È¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤¬¡Ö¡È¤ªÁ°¤ó²È¤Î³¬ÃÊµÞ¤À¤Ê¡É¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¢30¼þÇ¯¤À¤Ã¤Æ¡¢Âç¡¹Åª¤Ë¡×¤ÈÍµÈ¡£¤Õ¤«¤ï¤¬¡Ö°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¡ÈÆ±´ü¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¼ÂÆ¯¡¢²¿Ç¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤Ê¡£¤ªÁ°¡¢¼ÂÆ¯8Ç¯¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡©¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·×»»¡©¤É¤¦¤¤¤¦ÊýÄø¼°¡©30Ç¯¤Ï30Ç¯¤À¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ÍµÈ¤â¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤½¤¦¤«¤Ê¡£¸íº¹¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤ÏÍµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£À»ÀØºù¥öµÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¡ÈÀïÍ§¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ì¤Æ¤µ¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¹çÎ®¤·¤Æ¡×¤È¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£