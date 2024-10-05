5日、東京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝2000m・12頭)は、2番手追走から直線で抜け出した北村宏司騎手騎乗の1番人気レッドキングリー(牡2、美浦・木村哲也厩舎)が、2番人気ウィクトルウェルス(牡2、美浦・宮田敬介厩舎)に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分02秒4(稍重)。

さらに3/4馬身差の3着に9番人気ミトノオルフェ(牡2、美浦・牧光二厩舎)が入った。なお、3番人気ナヴィガトーレ(牡2、美浦・田村康仁厩舎)は12着に終わった。

勝ったレッドキングリーは、父サートゥルナーリア、母レッドエルザ、その父Smart Strikeという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆レッドキングリー(牡2)

騎手:北村宏司

厩舎:美浦・木村哲也

父:サートゥルナーリア

母:レッドエルザ

母の父:Smart Strike

馬主:東京ホースレーシング

生産者:レイクヴィラファーム

【全着順】

1着 レッドキングリー 1人気

2着 ウィクトルウェルス 2人気

3着 ミトノオルフェ 9人気

4着 プレミアブルー 11人気

5着 ウインオアシス 8人気

6着 グレーターバーチュ 7人気

7着 アイオリア 10人気

8着 ハードロックスター 6人気

9着 プロスペクトパーク 4人気

10着 フィーリウス 5人気

11着 エポカリーナ 12人気

12着 ナヴィガトーレ 3人気